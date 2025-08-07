Inga Ruginienė zapowiada bezkompromisowość wobec nadużyć w rządzie

– Jeśli pojawią się jakieś wnioski [ze strony służb], to oczywiście nie będę podejmować innych decyzji niż tylko te oparte na zasadach – powiedziała Ruginienė w czwartek na antenie Žinių radijas.

– Jeśli dana osoba naruszyła prawo i zostanie to oficjalnie potwierdzone – zwłaszcza w przypadku działań o charakterze karnym – nie ma możliwości innej oceny sytuacji – dodała.

Zaufanie, ale bez taryfy ulgowej

Ruginienė zaznaczyła, że ma zaufanie do członków swojej partii i wyraziła nadzieję, że nowy rząd będzie mógł pracować sprawnie i bez skandali, a sytuacje wymagające interwencji uda się wyeliminować już na etapie zapobiegania.

Sprawa Dovilės Šakalienė w rękach STT

W tym samym czasie, gdy socjaldemokraci ogłaszali swoją kandydatkę, Służba ds. Badań Specjalnych (STT) poinformowała, że otrzymała polecenie od Prokuratury Generalnej, by podjąć działania procesowe w sprawie minister obrony Dovilės Šakalienė. Według wstępnych informacji, chodzi o możliwe nadużycie uprawnień związane z poleceniem ochraniania jej prywatnego domu.