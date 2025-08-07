Inga Ruginienė: spotkanie z prezydentem odbędzie się w piątek

„Otrzymałam sygnały, że to spotkanie powinno się odbyć jutro w piątek”, powiedziała w wywiadzie dla litewskiego nadawcy publicznego powiedziała kandydatka na premiera z ramienia LSDP, Inga Ruginienė.

„Myślę, że omówimy naprawdę wiele spraw, ale poczekajmy na pewne procedury i dajmy sobie trochę czasu, bo jest naprawdę wiele kwestii do przemyślenia” – dodała.