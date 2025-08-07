Inga Ruginienė: spotkanie z prezydentem odbędzie się w piątek

„Otrzymałam sygnały, że to spotkanie powinno się odbyć jutro w piątek”, powiedziała w wywiadzie dla litewskiego nadawcy publicznego powiedziała kandydatka na premiera z ramienia LSDP, Inga Ruginienė.
„Myślę, że omówimy naprawdę wiele spraw, ale poczekajmy na pewne procedury i dajmy sobie trochę czasu, bo jest naprawdę wiele kwestii do przemyślenia” – dodała.
Zgodnie z konstytucją prezydent, za zgodą Sejmu, powołuje premiera, zleca mu utworzenie rządu i zatwierdza jego skład.
Według I. Ruginienė jej zaprzysiężenie odbędzie się podczas nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu.
„Na pewno będzie to nadzwyczajne posiedzenie, ponieważ od wtorku tego tygodnia rozpoczął się dwutygodniowy termin, w którym musi zostać zatwierdzony premier. W każdym razie Sejm będzie musiał zająć się tą kwestią, a następnie będziemy mieli kolejne dwa tygodnie na sformowanie rządu” – zaznaczyła I. Ruginienė.
Redakcja ZW.LT przypomina, że w środę prezydium Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej podjęło decyzję o zgłoszeniu Ingi Ruginienė na stanowisko premiera.
Poszukiwania nowego szefa rządu ruszyły po rezygnacji Gintautasa Paluckasa z tego stanowiska oraz funkcji przewodniczącego partii, po licznych pytaniach dotyczących jego przeszłości i działalności biznesowej.