Inga Ruginienė składa wniosek o odwołanie Dovilė Šakalienė z funkcji ministra ochrony kraju

„Dzisiaj ogłosiłam, że składam wniosek o odwołanie minister obrony narodowej prezydentowi. To zostało ogłoszone ustnie, a później zostanie złożony pisemny wniosek” – powiedziała premier Litwy Inga Ruginienė w Pałacu Prezydenckim po spotkaniu z prezydentem. „Okoliczności ułożyły się w taki sposób, że musimy podjąć nawet bardzo trudne decyzje, ale nie mogę pozwolić, aby w tak ważnej dziedzinie dochodziło do takich nieporozumień i problemów. Moim celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania ministerstwa” – dodała.

Inga Ruginienė zaznaczyła, że to ona sama składa wniosek o odwołanie Dovile Šakalienė, nie mając od niej pisma rezygnacyjnego.

Premier powiedziała, że omówiła z prezydentem kilka potencjalnych kandydatur na stanowisko nowego ministra, ale jeszcze ich nie ujawniła. Podkreśliła, że oczekuje od nowego ministra nienagannej reputacji, gotowości do obrony budżetu obronnego i dbałości o bezpieczeństwo, a także umiejętności kierowania.

„Dziś w Ministerstwie Ochrony Kraju szczególnie ważne są umiejętności zarządzania, aby pracownicy czuli się bezpiecznie i z szacunkiem, i mogli normalnie wykonywać swoje obowiązki” – mówiła premier.

Inga Ruginienė obiecała, że będzie kontynuować działania na rzecz tego, by „budżet obrony pozostawał stabilny i rósł”.