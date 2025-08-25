Inga Ruginienė o kształcie nowej koalicji, ministerstwach i reformach

– „Słyszeliśmy opinię prezydenta. Wyraźnie powiedział, że partyjnych ministrów nie zatwierdzi. Na razie stanowisko pozostaje takie samo” – powiedziała Ruginienė, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Jednocześnie zaznaczyła, że sama nie zamyka drzwi przed rozmowami:

– „Będziemy rozmawiać. Najpierw chcę spotkać się z frakcjami, które wejdą do koalicji. Po podpisaniu umowy koalicyjnej na pewno odbędą się rozmowy o kandydatach. Sama przygotowałam po kilku kandydatów na każde stanowisko i o to samo proszę partnerów”.

Nowa koalicja, którą mają utworzyć socjaldemokraci, „Świt nad Niemnem” oraz frakcja Związku Chłopów i Zielonych wraz z AWPL-ZChR, oznacza zmiany na czele kilku resortów.

Ruginienė przyznała, że w nowym rządzie znajdą się zarówno politycy, jak i eksperci.

– „Jeden minister na pewno się zmieni – w Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy. ‘Chłopi’ także przedstawią swoich kandydatów, a z wypowiedzi publicznych wynika, że kandydatów szykuje również Remigijus Žemaitaitis” – dodała.

Regiony i samorządy – najpierw departament, potem ministerstwo?

Podczas spotkania z Grupą Posłów Niezrzeszonych Ruginienė odniosła się do pomysłu utworzenia Ministerstwa Regionów, zaproponowanego wcześniej przez prezydenta Nausėdę. Jej zdaniem, nie należy się z tym spieszyć.

– „Bardzo ważna jest scentralizowana koordynacja. Dlatego pierwszym krokiem mogłoby być powołanie specjalnego departamentu w Kancelarii Rządu. Później, jeśli zajdzie potrzeba, można rozważyć powołanie oddzielnego ministerstwa, a nawet połączenie niektórych istniejących resortów, by nie zwiększać ich liczby” – mówiła.

Podkreśliła, że dotychczasowy proces tworzenia nowej instytucji nie spełniał oczekiwań, bo ministerstwa „przerzucały problemy zamiast je rozwiązywać”.

– „Celem jest wzmacnianie samorządności i rozwój regionów. Jeśli okaże się, że do tego konieczne jest nowe ministerstwo – nie wykluczam takiego rozwiązania” – dodała.

Ruginienė: zniesienie dopłat za usługi zdrowotne to krok w dobrym kierunku

Kandydatka na premiera poparła również projekt zniesienia dodatkowych opłat za państwowe usługi zdrowotne, który od przyszłego roku miałby w pełni wejść w życie.

– „Zniesienie dopłat to dobry krok. Oczywiście usiądziemy jeszcze z minister zdrowia, przeanalizujemy szczegóły, ale kierunek zmian jest słuszny. Jeśli trzeba będzie szukać kompromisów – jestem osobą kompromisu” – stwierdziła Ruginienė.

Według propozycji, pacjenci, którzy mają skierowanie od lekarza rodzinnego, nie będą musieli dopłacać w sytuacji, gdy usługa jest świadczona w placówce – publicznej lub prywatnej – mającej umowę z Kasą Chorych. Dopuszczone mają pozostać jedynie nieliczne wyjątki, które rząd określi w specjalnym wykazie.

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że obecnie pacjenci rocznie płacą dodatkowo co najmniej 40 mln euro za usługi, które i tak są finansowane przez państwo, przy czym rzeczywista suma może być nawet trzykrotnie większa.