Inga Ruginienė: każdy minister powinien realizować program rządu

„Program musi być realizowany przez wszystkich ministrów i żadnych innych wypowiedzi nie będę akceptować” – powiedziała desygnowana premier Litwy, Inga Ruginienė.

Takie słowa padły przed rozpoczęciem zatwierdzania programu rządu przez Sejm. Program został przedstawiony 10 września, po tym jak prezydent Nausėda powołał 12 z 14 ministrów. Ponieważ partia „Świt nad Niemnem” nie znalazła kandydatów na ministrów ochrony środowiska i energetyki, doszło do wymiany portfeli. Ministerstwo energetyki trafiło do socjaldemokratów, a kultura – do „Świtu nad Niemnem”. Wówczas obie te partie przedstawiły nowych kandydatów na trzy ministerstwa: energetyki, środowiska i kultury. Prezydent powołał ich w środę.

Chociaż część powołanych ministrów nie brała udziału w tworzeniu programu rządu, a frakcje opozycyjne wyraziły sprzeciw wobec niektórych jego punktów, premierka powiedziała, że trzy frakcje tworzące koalicję poparły ten program, więc ministrowie będą musieli się do niego stosować.

„To oznacza, że ministrowie przychodzą do pracy, aby realizować program” – powiedziała desygnowana premier.

Jeśli Sejm zaakceptuje program w czwartek, wszyscy nowi ministrowie złożą przysięgę. Po wykonaniu tych procedur zakończy się formowanie rządu kierowanego przez I. Ruginienę.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w sierpniu, po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa i rozwiązaniu poprzedniej większości rządowej, powstała koalicja Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Litewskich Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR, która w Sejmie dysponuje 82 głosami.

Te frakcje powołały nowy gabinet ministrów.

W jego skład wejdzie ośmiu nowych szefów ministerstw, a sześciu ministrów kontynuuje pracę.