Znad Wilii
  • Litwa
  • 21 sierpnia, 2025 11:30

Inga Ruginienė: jestem tu, by przywrócić stabilność

Kandydatka na premiera, minister opieki społecznej i pracy Inga Ruginienė, podczas swojego wystąpienia w Sejmie zapowiedziała, że skoncentruje wysiłki na jednoczeniu społeczności politycznej i społecznej w odpowiedzi na rosnące zagrożenia geopolityczne. Podkreśliła, że priorytetem jej rządu będzie stabilność państwa, wzmocnienie bezpieczeństwa oraz wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli.

zw.lt/BNS
Inga Ruginienė: jestem tu, by przywrócić stabilność

fot. BNS/Paulius Peleckis

Zdaniem socjaldemokratki, obecnie ważne jest nie tylko zapewnienie płynnego funkcjonowania instytucji państwowych, ale również wzmocnienie solidarności społecznej i promowanie zaufania ludzi do siebie nawzajem.

„Jestem tu, aby przywrócić stabilność. Jestem tu, aby zjednoczyć wspólnotę polityczną i całe społeczeństwo w celu rozwiązania najważniejszych wyzwań. Jestem tu, aby Rząd wykonał zadanie powierzone przez wyborców. Abyśmy zaczęli rozmawiać i dojść do porozumienia” – powiedziała I. Ruginienė.

Polityczka, która obecnie pełni funkcję ministra opieki społecznej i pracy, podkreśliła, że dalsze inwestowanie w obronność, wzmacnianie usług publicznych, walka z ubóstwem i nierównościami, wspieranie młodych rodzin oraz osób starszych zapewni bezpieczeństwo społeczne i ochronę granic zewnętrznych.

Według kandydatki, jej rząd skupiłby się przede wszystkim na bezpieczeństwie narodowym, wzroście gospodarczym i dobrobycie społecznym.

I. Ruginienė stwierdziła, że niedawne incydenty z dronami, które wleciały na terytorium Litwy, pokazują, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, a także bardziej efektywne wykorzystanie funduszy obronnych i dalsze wspieranie Ukrainy w walce z rosyjską agresją.

W zakresie wzmacniania gospodarki kraju, polityczka wskazała na uchwalenie zrównoważonego budżetu w jesiennej sesji Sejmu jako główne zadanie. Zauważyła, że fiskalna moc państwa znacznie wzrosła, co stwarza swobodę manewru przy tworzeniu budżetu na przyszły rok.

Ponadto, I. Ruginienė w swoim wystąpieniu obiecała skupić uwagę na grupach społecznie wrażliwych, samorządach, rodzinach oraz pracownikach.

„Nasze zadanie jest jasne: kontynuować rozpoczęte prace, chronić nasz kraj przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wzmacniać gospodarkę Litwy, poprawiać klimat inwestycyjny, tworzyć społecznie bezpieczną Litwę dla każdego, a zwłaszcza dla najbardziej wrażliwych członków naszego społeczeństwa, rodzin i wspólnot” – powiedziała kandydatka na premiera.

PODCASTY I GALERIE