Inga Ruginienė: Będziemy kontynuować działania obecnego rządu

– Prezydenta interesowało, czy planuję trzymać się dotychczasowego programu rządowego. Zapewniłam, że tak – obecna strategia i kierunki działania są zgodne z naszymi wartościami i będziemy się ich trzymać – powiedziała Ruginienė dziennikarzom po spotkaniu.

W ocenie kandydatki spotkanie miało charakter merytoryczny i konstruktywny. Podkreśliła, że kwestia składu przyszłego gabinetu nie była jeszcze omawiana – rozmowy na ten temat mają odbyć się w przyszłym tygodniu.

– Skład Rady Ministrów to temat, do którego muszę się przygotować. Trzeba przeanalizować wiele kwestii i porozmawiać z obecnymi ministrami – dodała.

Po rezygnacji Gintautasa Paluckasa prezydent ma 15 dni na przedstawienie Sejmowi kandydata na nowego szefa rządu. Socjaldemokratyczna Partia Litwy, która zwyciężyła w wyborach, zaproponowała na to stanowisko właśnie Ingę Ruginienė.

Jeśli jej kandydatura zostanie zaakceptowana przez parlament, w ciągu kolejnych 15 dni musi ona zaprezentować nowy skład rządu oraz program, który również będzie wymagał zatwierdzenia przez Sejm.

Ruginienė już wcześniej deklarowała, że obecny program rządu odpowiada wartościom socjaldemokratów, a ona sama opowiada się za kontynuacją rozpoczętych działań.

Pytana o przyszłą koalicję, minister stwierdziła, że obecne porozumienie z frakcją „Świt nad Niemnem” oraz Związekiem Demokratów „W imię Litwy” nadal obowiązuje. Tymczasem lider demokratów i przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis twierdzi, że po dymisji premiera umowa koalicyjna wygasła.

– Obecna koalicja obowiązuje, porozumienie jest w mocy – to powinno być naszym punktem wyjścia – zaznaczyła kandydatka.

W przypadku zatwierdzenia na stanowisku premiera Ruginienė zapowiedziała również chęć spotkania z ustępującym premierem Gintautasem Paluckasem, by omówić sprawne przekazanie obowiązków. Jak dodała, podobna współpraca z poprzednikiem w resorcie pracy, Vytautasem Šilinskasem, była bardzo pomocna w jej dotychczasowym starcie jako ministra.

Ruginienė potwierdziła także, że rozważa już kandydatury na nowego ministra opieki społecznej i pracy, ale nie ujawniła jeszcze żadnych nazwisk.