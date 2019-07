Inaugurowany nowy dowódca Wojska Litewskiego

vdu

Nowy dowódca zapowiedział, że zamierza kontynuować modernizację wojska, którą zainicjowano po działaniach, jakich dopuściła się Rosja na Ukrainie. Zmienił na tym stanowisku kończącego pięcioletnią kadencję generała lejtnanta Jonasa Vytautasa Žukasa, który może zostać doradcą szefa państwa w kwestiach bezpieczeństwa.

„Historia przypomina, że musimy zachować czujność i działać nawet w czasach pokojowych, umacniając bezpieczeństwo Litwy, które jest jednym z warunków dobrobytu państwa. Tylko w taki sposób będziemy przygotowani na to, by wspólnie podołać wyzwaniom, jakie by one nie były” – powiedział podczas ceremonii prezydent Gitanas Nausėda.

52-letni wojskowy karierę w sektorze obronności rozpoczął w 1990 r. W 2016 r. został dowódcą sił lądowych. Był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój podstawowych jednostek wojskowych: za modernizację Brygady Piechoty Zmechanizowanej „Geležinis Vilkas”, za rozwój założonej w 2016 roku Brygady Piechoty Zmotoryzowanej „Žemaitija”, za wzmacnianie gotowości bojowej w obliczu zagrożeń wojennych Sił Lądowych.

Funkcję dowódcy sił lądowych przejmie po nim generał brygady Raimundas Vaikšnoras.

Szefem Sztabu Obrony zostanie w końcu lipca generał brygady Gintautas Zenkevičius.