„Iki” rozpoczęła sprzedaż testów antygenowych

„W każdej chwili po zakupie testu w sklepie będzie można sprawdzić, czy nie jest się zakażonym koronawirusem. Testy umożliwiają uzyskanie podstawowego wyniku diagnostycznego w ciągu zaledwie 10-15 minut. Mamy nadzieję, że ten środek skutecznie przyczyni się do zarządzania pandemią w kraju, zatrzyma rozprzestrzenianie się wirusa i pozwoli nam wszystkim jak najszybciej wrócić do normalnego życia. Nasza sieć handlowa od początku pandemii dążyła do zapewnienia stabilnych dostaw niezbędnych środków, dlatego widzimy wielką potrzebę uzupełnienia asortymentu również o te testy ”- mówi VAida Budrienė, szefowa komunikacji społecznej “IKI”.

Przedstawiciele sieci twierdzą, że cena testu jest jedną z najbardziej atrakcyjnych na rynku. Cena jednego testu w sklepach „Iki” to 6,99 euro. Początkowo testy będą sprzedawane w największych centrach „Iki” oraz w sklepach w tzw. „czarnych” samorządach.

Zestawy Singclean IVD COVID-19 do badania śliny są to testy spełniające wymagania dla środkó do diagnostyki in vitro. Osoba, która kupiła test, będzie mogła samodzielnie pobrać próbkę śliny. Testy służą wyłącznie do wstępnej diagnozy, a nie do potwierdzenia ostatecznej diagnozy.