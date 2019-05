II tura wyborów: Mieszkańcy bardziej aktywni

vdu

Głos w II turze oddało 51 tys. 700 wyborców, jest to o blisko 7 tys. uprawnionych więcej w porównaniu do przedterminowego głosowania w I turze.

Tradycyjnie aktywnością wykazują się mieszkańcy kurortów. W Nerindze głos oddało prawie 9 proc., w Birsztanach prawie 5 proc., w Polądze ponad 3,5.

Tym razem większa aktywnością wykazują się wilnianie, gdzie głos oddało już 2,95 proc. uprawnionych.

Mało aktywni są mieszkańcy rejonów solecznickiego, szawelskiego, wileńskiego i Pagegiai. Odpowiednio – 0,73, 0,92 i 0,93 proc.



We środę rozpoczęło się głosowanie korespondencyjne, które potrwa do piątku. Z tej opcji mogą skorzystać osoby przebywające w szpitalach, domach opieki, w jednostkach wojskowych, więzieniach i aresztach.

w piątek i w sobotę będzie odbywać się głosowanie w domu, skierowane do osób niepełnosprawnych oraz seniorów w wieku powyżej 70 lat.