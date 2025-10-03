Ignotas Adomavičius rezygnuje z funkcji ministra kultury

Adomavičius kierował Ministerstwem Kultury przez tydzień. Jak podkreślił, w tym czasie „kultura znalazła się w centrum uwagi”. Zapewnił, że nikt go do rezygnacji nie zmuszał, a decyzję podjął sam, uwzględniając ogólną atmosferę i codzienne wydarzenia. Wskazał na „silną presję” wobec niego i jego bliskich, poczucie braku bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, lecz nie ujawnił szczegółów ewentualnych gróźb.

— „Wydaje mi się, że zadanie zostało wykonane: zwróciliśmy uwagę na to, że po 30 latach kultura stała się sprawą najważniejszą” — dodał.

Partia zapowiada nowego kandydata, resort pozostaje w jej gestii

Przedstawiciel „Świtu nad Niemnem” Robert Puchowicz poinformował, że resort kultury pozostaje odpowiedzialnością partii.

— „Poszukamy innego kandydata na ministra kultury. Ministerstwo należy do ‘Świtu nad Niemnem’ i będziemy szukać osoby, która będzie akceptowalna dla nas, społeczeństwa, rządu — dla wszystkich” — powiedział, zaznaczając, że priorytet będą mieli członkowie partii. Dodał, że proces nie będzie przyspieszany i może potrwać tydzień lub dwa.

Puchowicz wykluczył inicjowanie „wymiany” ministerstw w koalicji czy rezygnację z resortu kultury w zamian za stanowiska w Sejmie.

— „Mamy program rządowy. Aby go realizować, musimy mieć ministerstwa. W koalicji przysługują nam trzy resorty i chcemy, by tak pozostało” — stwierdził.

Jednocześnie ocenił, że Adomavičius wywiązywał się z zadań w resorcie, rozmawiał ze środowiskiem i szukał rozwiązań.

Spór dotyczy nie tylko osoby ministra

Część środowisk kultury sprzeciwia się przekazaniu Ministerstwa Kultury „Świtowi nad Niemnem”. Jak podkreślono w manifeście Protestu Kultury, sprzeciw dotyczy samego delegowania resortu tej partii. Szefowa Litewskiego Centrum Informacji o Tańcu Gintarė Masteikaitė oceniła, że rezygnacja Adomavičiusa nie rozwiązuje zasadniczego problemu.

Puchowicz zapewnił, że partia będzie szukać rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony

— „Nie można ustąpić jednej stronie, nie próbując rozwiązać kwestii”.

Sam Adomavičius przekonywał, że fala krytyki była wymierzona przede wszystkim w jego osobę.

— „Widziałem przede wszystkim atak na mnie. ‘Świt nad Niemnem’ bywał wspominany — może w związku z wypowiedziami przewodniczącego — ale wszędzie był Adomavičius” — mówił, wskazując, że od ponad dwóch tygodni to on był w centrum uwagi mediów.

Możliwy dalszy angaż w resorcie

Puchowicz nie wykluczył powierzenia Adomavičiusowi innego stanowiska w Ministerstwie Kultury.

— „To dobry minister i pracownik; mógłby objąć funkcję i kontynuować pracę — widziałbym go na każdej pozycji” — stwierdził.

Sam Adomavičius zadeklarował, że nie odchodzi z pola kultury i zachęcił środowisko do dzielenia się problemami sektora, ale nie przesądził, czy pozostanie w resorcie.

— „Na myślenie o funkcjach jest za wcześnie” — powiedział.

Kontrowersyjny wywiad i strajk środowisk kultury

Do kryzysu przyczynił się również wywiad Adomavičiusa dla portalu „Lrytas”, w którym nie odpowiedział wprost na pytania o poparcie dla Ukrainy i status Krymu, nazywając je prowokacyjnymi. Później doprecyzował, że Krym należy do Ukrainy i został zaanektowany przez Rosję, jednocześnie krytykując dziennikarkę za sposób sformułowania pytań.

Na niedzielę zapowiedziano ogólnokrajowy strajk środowisk kultury przeciw przekazaniu resortu kultury „Świtowi nad Niemnem”. Jak informowano, w ubiegłym tygodniu w największych miastach odbyły się protesty, a część organizatorów zapowiedziała, że nie życzy sobie obecności prezydenta, premier oraz ministra kultury, rezygnując z ich patronatu. Zdaniem przedstawicieli środowisk kultury, kierowanie resortem przez „Świt nad Niemnem” zagraża walce z dezinformacją, wolności słowa i innym wartościom świata demokratycznego.