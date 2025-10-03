Znad Wilii
  • Litwa
  • 3 października, 2025 14:00

Ignotas Adomavičius rezygnuje z funkcji ministra kultury

Przedstawiciel „Świtu nad Niemnem” Ignotas Adomavičius ogłosił w piątek w Sejmie, że ustępuje ze stanowiska ministra kultury. Decyzję tłumaczy troską o rodzinę, dobro wspólnoty oraz chęcią niezakłócania prac rządu. — „Chroniąc swoją rodzinę i biorąc pod uwagę całą wspólnotę, aby nie burzyć pracy rządu, rezygnuję ze stanowiska” — oświadczył.

zw.lt/BNS
Ignotas Adomavičius rezygnuje z funkcji ministra kultury

fot. Paulius Peleckis/BNS.

Adomavičius kierował Ministerstwem Kultury przez tydzień. Jak podkreślił, w tym czasie „kultura znalazła się w centrum uwagi”. Zapewnił, że nikt go do rezygnacji nie zmuszał, a decyzję podjął sam, uwzględniając ogólną atmosferę i codzienne wydarzenia. Wskazał na „silną presję” wobec niego i jego bliskich, poczucie braku bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, lecz nie ujawnił szczegółów ewentualnych gróźb.

— „Wydaje mi się, że zadanie zostało wykonane: zwróciliśmy uwagę na to, że po 30 latach kultura stała się sprawą najważniejszą” — dodał.

Partia zapowiada nowego kandydata, resort pozostaje w jej gestii

Przedstawiciel „Świtu nad Niemnem” Robert Puchowicz poinformował, że resort kultury pozostaje odpowiedzialnością partii.

„Poszukamy innego kandydata na ministra kultury. Ministerstwo należy do ‘Świtu nad Niemnem’ i będziemy szukać osoby, która będzie akceptowalna dla nas, społeczeństwa, rządu — dla wszystkich” — powiedział, zaznaczając, że priorytet będą mieli członkowie partii. Dodał, że proces nie będzie przyspieszany i może potrwać tydzień lub dwa.

Puchowicz wykluczył inicjowanie „wymiany” ministerstw w koalicji czy rezygnację z resortu kultury w zamian za stanowiska w Sejmie.

„Mamy program rządowy. Aby go realizować, musimy mieć ministerstwa. W koalicji przysługują nam trzy resorty i chcemy, by tak pozostało” — stwierdził.

Jednocześnie ocenił, że Adomavičius wywiązywał się z zadań w resorcie, rozmawiał ze środowiskiem i szukał rozwiązań.

Spór dotyczy nie tylko osoby ministra

Część środowisk kultury sprzeciwia się przekazaniu Ministerstwa Kultury „Świtowi nad Niemnem”. Jak podkreślono w manifeście Protestu Kultury, sprzeciw dotyczy samego delegowania resortu tej partii. Szefowa Litewskiego Centrum Informacji o Tańcu Gintarė Masteikaitė oceniła, że rezygnacja Adomavičiusa nie rozwiązuje zasadniczego problemu.

Puchowicz zapewnił, że partia będzie szukać rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony

„Nie można ustąpić jednej stronie, nie próbując rozwiązać kwestii”.

Sam Adomavičius przekonywał, że fala krytyki była wymierzona przede wszystkim w jego osobę.

„Widziałem przede wszystkim atak na mnie. ‘Świt nad Niemnem’ bywał wspominany — może w związku z wypowiedziami przewodniczącego — ale wszędzie był Adomavičius” — mówił, wskazując, że od ponad dwóch tygodni to on był w centrum uwagi mediów.

Możliwy dalszy angaż w resorcie

Puchowicz nie wykluczył powierzenia Adomavičiusowi innego stanowiska w Ministerstwie Kultury.

„To dobry minister i pracownik; mógłby objąć funkcję i kontynuować pracę — widziałbym go na każdej pozycji” — stwierdził.

Sam Adomavičius zadeklarował, że nie odchodzi z pola kultury i zachęcił środowisko do dzielenia się problemami sektora, ale nie przesądził, czy pozostanie w resorcie.

„Na myślenie o funkcjach jest za wcześnie” — powiedział.

Kontrowersyjny wywiad i strajk środowisk kultury

Do kryzysu przyczynił się również wywiad Adomavičiusa dla portalu „Lrytas”, w którym nie odpowiedział wprost na pytania o poparcie dla Ukrainy i status Krymu, nazywając je prowokacyjnymi. Później doprecyzował, że Krym należy do Ukrainy i został zaanektowany przez Rosję, jednocześnie krytykując dziennikarkę za sposób sformułowania pytań.

Na niedzielę zapowiedziano ogólnokrajowy strajk środowisk kultury przeciw przekazaniu resortu kultury „Świtowi nad Niemnem”. Jak informowano, w ubiegłym tygodniu w największych miastach odbyły się protesty, a część organizatorów zapowiedziała, że nie życzy sobie obecności prezydenta, premier oraz ministra kultury, rezygnując z ich patronatu. Zdaniem przedstawicieli środowisk kultury, kierowanie resortem przez „Świt nad Niemnem” zagraża walce z dezinformacją, wolności słowa i innym wartościom świata demokratycznego.

PODCASTY I GALERIE