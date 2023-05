I. Šimonytė: Wypowiedź R. Žemaitatisa to skandal i „odrażający antysemityzm”

„O ile mi wiadomo, prokuratura wszczęła śledztwo i sprawa jest bardzo poważna. Komisja Etyki również. Działania tego czy innego rządu można oceniać różnie, ale to, co napisał pan Žemaitaitis, a w dodatku co zrobił, gdy oczekiwano, że przeprosi za swoje antysemickie wypowiedzi, jest moim zdaniem skandaliczne” – powiedziała we czwartek premier w rozgłośni Žinių Radijas.

„(…) to jest po prostu obrzydliwe i nie ma nic wspólnego z oceną Rządu czy władzy, bo to po prostu jest obrzydliwy antysemityzm. Nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć” – zaznaczyła.

Komentując zburzenie palestyńskiej szkoły podstawowej przez siły izraelskie, parlamentarzysta napisał w niedzielę na swoim osobistym koncie na Facebooku, że „oprócz Putina na świecie pojawiło się jeszcze jedno zwierzę – IZRAEL”.

„Po takich wydarzeniach nie ma się co dziwić, że rodzą się takie powiedzenia: Żyd wszedł na drabinę i przypadkiem spadł. Weźcie kij, dzieci, i zabijcie tego Żyda…” – napisał poseł.

Wypowiedź R. Žemaitaitisa potępili ambasadorowie Izraela, Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych oraz najwyżsi urzędnicy tego kraju. Prokuratorzy wileńskiej prokuratury rejonowej wszczęli postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwego propagowania i podżegania do nienawiści, a Komisja Etyki i Procedury Sejmu również wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi posłanki.

Prezydent Gitanas Nausėda nazwał wypowiedź parlamentarzysty szkodliwą dla Litwy i stosunków dwustronnych, szef Sejmu powiedział, że poseł próbuje przywrócić do użytku rodzimy antysemityzm

Sam poseł powiedział, że cieszy się z tego, że prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze.

„Oceniam pozytywnie, bardzo dobrze. Będzie to okazja, aby ujawnić opinii publicznej jak Izrael i rząd Izraela, podobnie jak komunistyczni bolszewicy, niszczą szkoły w innym państwie, zbudowanym za pieniądze Unii Europejskiej (UE). Być może prokuratura rozpocznieteż śledztwo ws. tego, że jest to szkoła zbudowana z funduszy unijnych, czyli pieniędzy przekazanych z naszego budżetu krajowego do budżetu UE” – mówił poseł.

R. Žemaitaitis oświadczył, że nie uważa swojego stanowiska za szerzenie nienawiści i nie zmieni swego stanowiska.