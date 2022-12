I.Šimonytė: w interesie Litwy jest posiadanie jak największych sił sojuszniczych na Litwie

Premier Ingrida Šimonytė twierdzi, że w interesie Litwy jest stacjonowanie niemieckiej brygady na Litwie, ale kwestia ostatecznego celu pozostaje otwarta. "Moim zdaniem w interesie Litwy jest posiadanie jak największych sił sojuszniczych na Litwie i za to Litwa jest gotowa położyć pieniądze na stole, zbudować potrzebną infrastrukturę i co do tego nie ma wielkiego sporu" - powiedziała premier w wywiadzie wyemitowanym w czwartek w Info TV.