I. Šimonytė: Trudno jest kontrolować napływ sankcjonowanych towarów pochodzenia rosyjskiego

„Oczywiście, są służby celne, jest kontrola, ale skoro Unia Europejska to jedna wielka przestrzeń, to nie trzeba obowiązkowo importować towaru przez kraj, w którym się sprzedaje. Na przykład można importować towary przez Estonię, Łotwę, Polskę i sprowadzić je na Litwę w transakcji całkowicie wewnętrznej, a ustalenie, że towary te znajdują się na Litwie i że są pochodzenia rosyjskiego, jest znacznie bardziej skomplikowane. To wymaga, aby wszystkie organy celne działały według skoordynowanego algorytmu” – powiedziała premier.