I. Šimonytė: Rząd nie będzie proponował zerowej stawki akcyzy na gaz płynny

Ponadto, według szefowej rządu, dla konsumentów, którzy w styczniu-lutym zapłacili podwyższoną akcyzę, zostanie ona zrekompensowana w 2025 r. na pół roku, odraczając opłatę za emisje CO2.

Według premier, taryfy stosowane w innych krajach unijnych wynoszą od 13 do 60 euro. „Jest kilka państw, być może cztery, które stosują zerową stawkę. Są może cztery państwa, które stosują taką wysoką stawkę, jaka obecnie jest na Litwie. Wynoszą one od 13 do 60 euro“ – powiedziała premier.

Jak zaznaczyła, dlatego proponowana akcyza w wysokości 41 euro jest logiczną medianą.