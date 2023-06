I. Šimonytė: przedsiębiorcy z mogą oznakowywać towary firm, które nie przerwały eksportu do Rosji

Premier Ingrida Šimonytė uważa, że przedsiębiorcy z własnej inicjatywy mogą oznakowywać towary firm, które nie przerwały eksportu do Rosji. "Najlepiej by było, gdyby rząd nie musiał prawnie zobowiązywać do takich działań. W takich okolicznościach ważne jest zdecydowanie samych ludzi, nie tylko osób fizycznych, ale również przedsiębiorców. Np. dotyczących handlu taką produkcją, wskazania informacji, kupowania czy niekupowania" - powiedziała w rozmowie z Žinių Radijas szefowa rządu.