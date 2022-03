I. Šimonytė: decyzja o ubezpieczeniu rosyjskich statków w portach morskich – w porozumieniu z KE

„Wiadomo, że Komisja Europejska przygotowuje projekt decyzji europejskiej. Jeśli decyzja europejska zostanie podjęta szybko, wówczas decyzja krajowa nie będzie tutaj potrzebna. Jeśli będzie toczyć się na ten temat większa debata, to negocjowaliśmy z sąsiadami, jak to było w przypadku lotnictwa, to zaproponujemy, aby ta decyzja została podjęta wcześniej. Zgodziliśmy się na to w zasadzie” – powiedziała I. Šimonytė dziennikarzom po spotkaniu rządu.

Minister Transportu i Komunikacji Marius Skuodis poinformował w środę, że zakaz wjazdu rosyjskich i powiązanych statków do portów morskich jest uzgadniany z innymi krajami Morza Bałtyckiego i Unią Europejską.

Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis mówi również, że zamknięcie portów morskich miałoby większy wpływ, gdyby było to wspólne stanowisko UE.

Według M. Skuodisa decyzja o zakazie wchodzenia rosyjskim statkom do portu w Kłajpedzie nie wejdzie w życie od razu, ponieważ trzeba dać statkom czas na przygotowanie się.

Według M. Skuodisa około 20 statków pod banderą rosyjską odwiedziło Kłajpedę w styczniu i lutym. Według Zarządu Portu przewozili różne ładunki.

W środę w porcie w Kłajpedzie pojawił się jeden statek z rosyjską banderą – Murman 2, który przypłynął do naprawy.