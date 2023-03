I. Ruginienė o zmianach w systemie emerytalnym: w zasadzie nic się nie zmieni

„Są to kosmetyczne zmiany, by uspokoić społeczeństwo. W zasadzie nic się nie zmieni, z wyjątkiem jednego aspektu, że mieszkańcy będą mogli odzyskać całą sumę w formie jednorazowej wypłaty „ – skomentowała Ruginienė.

„Wszystko pozostałe – bez zmian. Zdumiewające jest to, że ministerstwo prowadzi konsultacje z określonymi instytucjami, jednak nie znalazło czasu na to, by się skonsultować z partnerami socjalnymi. W Radzie Trójstronnej kwestia ta nie była omawiana” – powiedziała przewodnicząca Konfederacji Związków Zawodowych.