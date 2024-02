Hołownia przed wylotem na Litwę: chcemy wznieść relacje parlamentów na jeszcze wyższy poziom

Marszałek Sejmu w poniedziałek rozpocznie dwudniową wizytę na Litwie, podczas której spotka się m.in. z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, premier Ingridą Simonite oraz przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilyte-Nielsen.

„Oprócz tej stałej bazy, na której oparta jest nasza polityka zagraniczna Wschód-Zachód, potrzebujemy stworzyć de facto polską politykę północną. Potrzebujemy budować sojusze z naszymi partnerami z basenu państw Morza Bałtyckiego, który staje się wewnętrznym morzem Sojuszu Północnoatlantyckiego” – mówił Hołownia na konferencji prasowej przed wylotem.

Zwrócił uwagę, że w delegacji, która mu towarzyszy, jest spora liczba osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

„Dzisiaj chcemy odnowić relacje na poziomie parlamentów i wznieść je na jeszcze wyższy poziom. Zależy mi na tym, aby rozwinąć tę gałąź działania parlamentu, którą jest dyplomacja parlamentarna” – oświadczył Hołownia.

Zwrócił przy tym uwagę, że choć to rządy prowadzą politykę zagraniczną, ale to parlamenty tę politykę zagraniczną im uchwalają. „Uchwalają pieniądze, narzędzia, to tam wykuwa się zgoda na różne rozwiązania lub brak tej zgody” – mówił.

Marszałek Sejmu zapowiedział też, że podczas rozmów na Litwie będą poruszane kwestie związane z bezpieczeństwem, zbliżającym się szczytem NATO w Waszyngtonie oraz spotkaniem szefów parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Jak dodał, zamierza również poruszyć kwestię ustawy o mniejszościach narodowych. „Będę prosił panią przewodniczącą, aby litewski Sejmas jak najszybciej się tą sprawą zajął” – powiedział.

„Myślę, że dzisiaj jesteśmy w stanie pomyśleć o jakimś nowym rozdaniu w tej polityce między naszymi siostrzanymi, braterskimi krajami” – dodał.

Hołownia wyraził też nadzieję, że spotkanie z przewodniczącą Sejmu Litwy „jest też takim symbolem, że oto wchodzi do gry nowe pokolenie europejskich polityków, że to nowe pokolenie polityków chce razem pracować, w trochę inny sposób rozkładać akcenty i być może jest w stanie powiedzieć sobie: dobrze, musimy rozwiązać te wszystkie zaszłości, które są między nami od dawna, by rozpocząć nowy rozdział”.

„Na poziomie parlamentów myślę, że ważne jest to, żebyśmy przyspieszyli działania Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy, żeby jak najszybciej odbyła się kolejna sesja” – powiedział Hołownia.

Dwudniowa wizyta na Litwie będzie pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą marszałka Hołowni.

W programie wizyty zaplanowano m.in. spotkania z prezydentem Republiki Litewskiej Gitanasem Nausedą, z premier Republiki Litewskiej Ingridą Simonite oraz przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilyte-Nielsen. Ponadto, marszałek spotka się z Polakami mieszkającymi na Litwie.