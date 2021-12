Harcerze z Polski przekazali na Litwę ogień z Betlejem

Ogień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem przyjechał do Suwałk w środę z Białegostoku. Jego przekazanie na Litwę odbyło się w obecności ok. 30 osób. 15 skautów przyjechało z Litwy i 15 z Suwałk.

– W tym roku było nas więcej niż rok temu, ze względu na reżim sanitarny, jaki wówczas panował w naszych krajach. Oczywiście nie było to tak duże spotkanie, jak we wcześniejszych latach, kiedy spotykało się na tych uroczystościach około stu harcerzy – powiedziała Karolina Miller z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Suwałkach.

Harcerka poinformowała, że spotkanie odbyło się na tzw. zielonej granicy, przy słupach granicznych. Po światełko przyjechali skauci z Kowna, Wilna i Mariampola.

– Zaśpiewaliśmy jeszcze wspólnie kolędy, złożyliśmy życzenia i przekazaliśmy sobie upominki. Najważniejsze, że ta wieloletnia tradycja przekazywania światełka została zachowana pomimo trudności, jakie obecnie mamy – dodała Miller.

W niedzielę reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego odebrała BŚP od słowackich skautów. Uroczystość miała miejsce na granicznym moście pomiędzy Łysą Polana a Jaworzyną Tatrzańską.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Prezydent wskazywał wtedy, że Betlejemskie Światło Pokoju niesie nadzieję do narodów, państw, rodzin, wszystkich tych, którzy cierpią i potrzebują tego, czego symbolem jest ogień: bezpieczeństwa, ciepła, schronienia.

– Bardzo dziękujemy za dar Betlejemskiego Światła Pokoju, które daje moc, ciepło i nadzieję – powiedział prezydent podczas uroczystości.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty. Jego idea narodziła się w Austrii w 1986 r. – wtedy światełko przywieziono z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem dla tamtejszych niewidomych dzieci. Dwa lata później austriaccy skauci po raz pierwszy pojechali po ogień do Betlejem, aby przekazać go skautom z całej Europy.

Polscy harcerze Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od 1991 r. od słowackich kolegów, a następnie przekazują je do Rosji, na Ukrainę, Białoruś, Litwę a także do Niemiec i do Danii. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafi na wigilijne stoły w Polsce oraz do kościołów, urzędów i szpitali.

Na podst. BNS/ Belsat.eu