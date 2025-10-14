„Gwizdek chroni” – Litwa stawia czoła dzikim zwierzętom na drogach

„Celem akcji jest zwiększenie świadomości kierowców na temat przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zmniejszenie liczby wypadków – kolizji pojazdów z zwierzętami – oraz ich skutków, tworzenie bezpiecznego środowiska dla wszystkich uczestników ruchu oraz troska o dobrostan zwierząt” – czytamy w komunikacie Departamentu Policji.

Według danych, w ciągu siedmiu lat liczba kolizji z dzikimi zwierzętami na Litwie wzrosła niemal trzykrotnie: z 2422 przypadków w 2017 roku do 6863 w 2024 roku.

W ciągu ostatnich czterech lat średnio prawie 6000 kierowców rocznie najeżdżało lub miało inny kontakt z dzikim zwierzęciem na drodze. Najczęściej zdarza się to w maju, październiku, listopadzie i grudniu.

Według przyrodnika Mariusa Čepulisa, populacja dzikich zwierząt na Litwie wzrosła wielokrotnie, ponieważ zwierzęta mają wystarczająco dużo pożywienia, a także przyczynia się do tego łagodniejszy klimat. Ponadto na drogach jest więcej samochodów, co zwiększa liczbę kolizji.

„Gdy kierowca zobaczy zwierzę przy drodze, zawsze powinien gwałtownie zwolnić – bez względu na to, jakie to zwierzę. Zwierzęta nie rozumieją odległości, reagują na światła i mogą nagle wybiec na jezdnię. Co więcej, jeśli biegnie jedno, prawie zawsze za nim podążają inne” – podkreślił przyrodnik, Marius Čepulis.

Wrzesień i październik to okres rozrodu jeleni i łosi. W tym czasie zwierzęta częściej przemieszczają się z lasu na pola, aby się pożywić, dlatego kierowcy powinni być szczególnie ostrożni na drogach przebiegających wzdłuż lasów, zwłaszcza o zmierzchu i świcie.

„To właśnie o zmierzchu i świcie zwierzęta są najbardziej aktywne – wychodzą z lasów na żer i wracają. W środku nocy ich ruch jest mniejszy, ale wieczorem i rano to szczyt aktywności. Podczas rykowiska, gdy więcej zwierząt zbiera się w jednym miejscu, ich zachowanie staje się bardziej intensywne, więc na drodze rośnie szansa na ich spotkanie” – mówił przyrodnik.

Ekspert radzi, że jednym ze sposobów ochrony jest odpowiednie dostosowanie prędkości. Wolniejsza jazda daje więcej czasu na reakcję i zatrzymanie samochodu.

Funkcjonariusze komisariatów policji w 15 miastach – Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach, Poniewieżu, Mariampolu, Taurogach, Telszach, Ucianie, Gargżdach, Kretyndze, Nidzie, Połądze, Płungianach i Szyłokarczmie – będą rozdawać środki bezpieczeństwa – ultradźwiękowe gwizdki.

Firma „Autoaibė” przeznaczyła na akcję 2 tysiące takich urządzeń.

Jak mówi dyrektor wykonawczy firmy Ignas Pusvaškis, takie gwizdki to tylko jedno z narzędzi pomagających unikać wypadków, ale nie można ich uważać za całkowicie niezawodne rozwiązanie.

„Jeśli jeździsz drogami podmiejskimi, przyklej ultradźwiękowe gwizdki, które wydają dźwięk niesłyszalny dla ludzi, a na który reagują dzikie zwierzęta” – zachęca dyrektor wykonawczy firmy „Autoaibė”, Ignas Pusvaškis.

Ultradźwiękowy gwizdek to niewielkie urządzenie, które łatwo mocuje się do przedniego zderzaka lub bocznego lusterka samochodu. Pod wpływem przepływającego powietrza urządzenie emituje ultradźwięki, które odstraszają zwierzęta znajdujące się blisko drogi.

Zakres słyszalnych przez zwierzęta dźwięków jest szerszy niż u ludzi. Zazwyczaj człowiek słyszy od 16 Hz do 20 kHz, podczas gdy górna granica słyszalności większości dzikich zwierząt sięga nawet 40 kHz i więcej.