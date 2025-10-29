Grzegorz Sakson nowym doradcą minister sprawiedliwości

Grzegorz Sakson pracował również na stanowisku zastępcy dyrektora administracji samorządu miasta Wilna. Obecnie jest członkiem rady miasta Wilna.

Nowy doradca ministerki posiada tytuł magistra prawa, który uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim.

Grzegorz Sakson aktywnie angażuje się w działalność społeczną: jest przewodniczącym Związku Prawników Polaków na Litwie, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „LitPolinva” oraz członkiem Rady Mniejszości Narodowych przy Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy.

Nowy doradca ministerki będzie odpowiedzialny za kwestie związane z działalnością adwokatury, notariatu oraz relacjami z Sejmem.