Grybauskaitė jest wymieniana wśród możliwych kandydatów na stanowisko lidera NATO

Według pisma, członkowie Sojuszu uważają, że po 72 latach istnienia organizacji nadszedł czas na to, by nim kierowała kobieta. Co więcej, w związku z napięciami z Rosją, mógłby to być przedstawiciel kraju wschodnioeuropejskiego.

Z tych powodów zostało wyróżnionych trzech polityków – nie tylko Dalia Grybauskaitė, ale także była prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović i obecna prezydent Estonii Kersti Kaljulaid.

Z tekstu wynika jednak, że lider Sojuszu z krajów bałtyckich będzie prawdopodobnie postrzegany przez Rosję negatywnie. Ponadto administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena stara się obecnie ustabilizować stosunki między Zachodem a Rosją.

Publikacja wskazała również innych potencjalnych kandydatów. Wymienia się byłą premier Wielkiej Brytanii Theresę May, premiera Holandii Marka Rutte oraz byłą szefową dyplomacji UE i włoską minister spraw zagranicznych Federicę Mogherini.

Obecny sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg kieruje Sojuszem od października 2014 roku i będzie sprawować tę funkcję przez nieco ponad rok, do października 2022 roku.