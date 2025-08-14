„Grinda” pozywa Litewskie Porty Lotnicze za 1,58 mln euro

„Grinda” poinformowała, że podczas kontroli w lutym stwierdzono na kolektorze lotniska nietypową barwę ścieków, pianę i specyficzny zapach. Niezależne badania laboratoryjne wykazały przekroczenie norm „ponad 400-krotne”. Na tej podstawie naliczono karę za okres od pierwszej próbki zanieczyszczonej (5 lutego) do pierwszej próbki czystej (8 kwietnia) – łącznie 1,58 mln euro.

– „Poinformowaliśmy Litewskie Porty Lotnicze o naruszeniach, przekazaliśmy wyniki niezależnych badań i zobowiązaliśmy do natychmiastowego wstrzymania zanieczyszczeń. Choć LTOU konstruktywnie współpracowały i zanieczyszczenia zatrzymano 8 kwietnia, kara do dziś nie została uiszczona” – powiedziała Ana Krukonė, szefowa działu prawa i zamówień publicznych „Grindy”.

Jak dodała, naliczona kwota ma pokryć opłaty środowiskowe, które „Grinda” odprowadza do instytucji ochrony środowiska.

LTOU przekazały, że nie otrzymały jeszcze formalnej informacji o pozwie, dlatego nie komentują szczegółów sprawy. Podkreślają jednak, że „kara – ich zdaniem – została naliczona nieprawidłowo i nieproporcjonalnie, z pominięciem postanowień umowy i przy błędnym zastosowaniu przepisów”.

– „Skoro nie osiągnięto porozumienia, spór może rozstrzygnąć jedynie sąd” – oświadczył rzecznik LTOU Tadas Vasiliauskas, dodając, że spółka „szybko zareagowała na sytuację, wdrożyła szereg rozwiązań i inwestuje w działania długoterminowe”.

Sprawa trafiła do sądu; strony pozostają przy rozbieżnych stanowiskach co do zasadności i wysokości kary.