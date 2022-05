Green Genius zainwestuje 750 mln EUR w elektrownie słoneczne i wiatrowe na Litwie

„Komisja Europejska pilnie wydała komunikat do wszystkich państw członkowskich promujący rozwój energii odnawialnej jako przedmiot szczególnego interesu publicznego. I traktujemy naszą rolę w tym procesie poważnie i odpowiedzialnie” – powiedział Ruslan Sklepovičius, dyrektor generalny Green Genius.

Elektrownie słoneczne i wiatrowe firmy są zainstalowane na terenie całej Litwy. Powinny zacząć działać do końca 2024 roku. Do tego czasu firma dąży do udoskonalenia modelu, gdy na tym samym obszarze zainstalowane są zarówno farmy słoneczne, jak i wiatrowe.

„Takie rozwiązanie nie tylko zaoszczędziłoby lokalne zasoby, ale także zapewniłoby optymalne wykorzystanie sieci elektroenergetycznych, rozwiązując w ten sposób problem mocy krajowych sieci” – powiedział R. Sklepovičius.

Wszystkie nowe elektrownie będą produkować około 10 proc. Litwie potrzebnego prądu.