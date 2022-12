Gotówka najczęściej używanym środkiem płatniczym na Litwie

Na Litwie, podobnie jak w całej strefie euro, gotówka pozostaje najczęściej używanym środkiem płatniczym w punktach sprzedaży detalicznej. Jej wykorzystanie do płatności spadło w ciągu trzech lat o 6% do 62%, podczas gdy wykorzystanie kart płatniczych wzrosło o 3%, do 32%.