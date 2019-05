vdu

W przedterminowym głosowaniu w II turze wyborów prezydenta i do PE głos oddało 140 tys. 228 wyborców. Jest to frekwencja zbliżona do przedterminowego głosowania przed I turą.

Największą aktywnością wykazują się mieszkańcy Neringi, gdzie głos oddało prawie 22 proc., Birsztan – prawie 12 proc, Połągi nie co ponad 10 proc.

Najniższą aktywność odnotowano w rejonach wileńskim, solecznickim i szawelskim – odpowiednio 2,83, 3,01 i 3,07 procent.