GKW zwróci socjaldemokratom 104 tys. euro

vdu

„Zgodnie z decyzją sądu Główna Komisja Wyborcza wypłaci LSDP kwotę w wysokości 104 tys.” – powiedziała BNS przewodnicząca GKW Laura Matjošaitytė.

Sąd ustalił, że nie wszystkie naruszenia procedury finansowania przez LSDP miały miejsce, w związku z tym utracona w drugiej połowie 2018 roku dotacja powinna być partii wypłacona.

Dotacje rządowe są przyznawane partiom, które spełniają wymogi przewidziane przepisami prawnymi oraz te, które otrzymały nie mnie niż 3 proc. głosów w ostatnich wyborach sejmowych, samorządowych i do PE. Dotacje są przekazywane partiom dwa razy do roku – do do 15 kwietnia i 15 listopada.