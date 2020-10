Gitanas Nausėda złożył życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

„To nie jest zwykła praca, jaką wybierają miliony innych ludzi. Jest to powołanie. Jesteście powołani zachęcać do miłości – kochać człowieka, ulicę, rodzinne miasto, Ojczyznę. Jesteście powołani do tego, aby wszczepić wiarę w idee i wartości, w które wierzycie. Musicie nauczyć nie znosić kłamstw, bez względu na to, jakie piękne szaty noszą. Jesteście wezwani do obrony przed wyzyskiem i zastraszaniem, do obrony przyjaciela i osoby starszej. Dzięki temu człowiek staje się Człowiekiem” – czytamy w liście gratulacyjnym.

Prezydent stwierdził, że z wdzięcznością wspomina swoich nauczycieli. „Nie wątpię, że wasi uczniowie będą pamiętali o was do końca życia. Pracowitych, choć zmęczonych szmerem w klasie, szlachetnych, choć zajętych troskami dnia codziennego, kochających, choć nie zawsze otrzymujących należytą uwagę” – dodał prezydent.

Nausėda również życzył nauczycielom, aby szacunek i miłość uczniów towarzyszyła im każdego dnia, a poczucie sensu życia wzmacniało i pielęgnowało.