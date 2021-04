Gitanas Nausėda wzywa do szczepień przeciwko COVID-19

Drodzy,

Jestem przekonany, że jedyną niezawodną metodą przezwyciężenia pandemii są masowe szczepienia. Tak mówi nauka, to potwierdza doświadczenie innych krajów. Kiedy byłem w kolejce do szczepień, nie wahałem się i zaszczepiłem się preparatem „AstraZeneca”. Z własnego doświadczenia wynika, że ​​szczepionka nie tylko chroni przed wirusem, ale także pomaga czuć się bezpieczniej. Dlatego wzywam wszystkich – kiedy nadejdzie Twoja kolej, koniecznie idź i się zaszczep. Dla siebie, dla naszych bliskich, dla naszej Litwy. Abyś mógł przytulić wnuków, spokojnie odprowadzić dzieci do szkoły lub pójść na długo oczekiwaną wystawę.

Mamy dziś wystarczająco dużo szczepionek, a każdego tygodnia będzie ich jeszcze więcej. Bardzo ważne jest, aby wykorzystać tę okazję i jak najszybciej stworzyć immunitet zbiorowy. Wchodzimy w fazę masowych szczepień i coraz więcej osób, niezależnie od wieku, może zostać zaszczepionych przeciwko wirusowi. Ale nie zapominajmy dla kogo ta choroba jest najbardziej niebezpieczna: nasi rodzice i dziadkowie, wujkowie i ciocie. Wszyscy starsi.

Coraz więcej z nas przeżywa utratę bliskich z powodu koronawirusa. Niestety, jak dotąd Litwa jest daleko w tyle od najszybciej szczepionych krajów europejskich. Dlatego apeluję do was, seniorzy, abyście przyjechali i zaszczepili się. Jeśli Ci brakuje informacji, skontaktuj się z lekarzem rodzinnym. Pozwól swoim wnukom cieszyć się Twoją mądrością i światłem.

Apeluję do wszystkich – zachęcajcie swoich rodziców i dziadków do szczepień. Z tego labiryntu jest tylko jedno wyjście i dziś musimy je wybrać.

Gitanas Nausėda, Prezydent Republiki Litewskiej