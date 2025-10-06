Gitanas Nausėda o proteście przedstawicieli kultury: należy go rozwiązać w kraju

„Może zostawmy kwestie związane z polityką wewnętrzną polityce wewnętrznej. Rozwiążemy to. Dziś wiele spraw wydaje się być przedstawionych w nieco przesadzony sposób. Może za sześć lub dwanaście miesięcy będziemy patrzeć na to inaczej. I te problemy, które dziś wydają się nierozwiązywalne, zostaną rozwiązane” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

W Rzymie prezydent Nausėda, wspólnie z prezydentem Włoch, otworzył program Litwy jako „Kulturowego Kraju Roku”. W tym samym czasie w całej Litwie odbywał się ostrzegawczy strajk przeciwko przekazaniu Ministerstwa Kultury partii „Świt nad Niemnem”.

Podczas ceremonii otwarcia w Rzymie obecni byli goście z Litwy, w tym prawnuk M. K. Čiurlionisa, Rokas Zubovas, który rozpoczął inauguracyjny koncert. Niektórzy goście mieli przypięte protestacyjne przypinki.

„Nie otrzymałem żadnych pytań związanych z tym tematem i nie wiem, kto miał przypięte te przypinki, a kto nie. Ale myślę, że dla Włochów to raczej nie jest jasne, dlaczego odbywa się ten protest” – zaznaczył Nausėda.

Prezydent Litwy dodał, że słyszy głos środowiska kulturowego, ale podkreślił, że Litwa powinna wykorzystać szansę, ponieważ jej kultura jest oczekiwana w Włoszech.

„Rozumiem, że równocześnie dzieją się wydarzenia w Litwie i słyszę głos środowiska kulturowego. Spotkałem się z jego przedstawicielami. Ale uważam, że dziś musimy zrozumieć, że jeśli drzwi zostały otwarte, naprawdę warto z tej okazji skorzystać. (…) To jest szczególnie ważne dla samych ludzi kultury, ponieważ w przeciwnym razie te drzwi mogą się nie otworzyć wcale lub otworzyć tylko częściowo” – powiedział prezydent.

G. Nausėda dodał, że jest otwarty na rozmowy z przedstawicielami środowiska kulturowego i zaznaczył, że chciałby, aby „z drugiej strony była także szacunek”: „Przynajmniej zrozumienie, że rozwiązujemy nie takie proste zadania”.

W niedzielę tysiące osób w całej Litwie protestowały przeciwko przekazaniu Ministerstwa Kultury partii „Świt nad Niemnem”. Ostrzegawcze strajki miały miejsce od Okmian po Druskieniki, od Kłajpedy po Jeziorasy.

Przedstawiciele środowiska kulturowego twierdzą, że kierowanie Ministerstwem Kultury przez partia „Świt nad Niemnem” stanowi zagrożenie dla walki z dezinformacją, wolności słowa oraz innych wartości demokratycznego świata.

W piątek z powodu krytyki za brak kompetencji z funkcji ministra kultury zrezygnował Ignotas Adomavičius.

Litewski Rok Kultury we Włoszech rozpoczął się od obchodów 150. rocznicy urodzin M. K. Čiurlionisa. Będzie trwał do jesieni 2026 roku.