Gigantyczny reaktor dla instalacji hydrokrakingu w Orlen Lietuva dotarł do Możejek

„Reaktor przybył kilka minut przed 10.00 rano i już czeka na wjazd na plac budowy zakładu przetwarzania surowców” – poinformowała agencję BNS rzeczniczka Orlen Lietuva Kristina Gendvile. Dodała, że obecnie reaktor będzie przygotowywany do instalacji, a jego uruchomienie planowane jest na przełomie 2024 i 2025 roku.

Przewożenie ładunku o łącznej masie 2500 ton, długości 95 metrów, 6,5 metra szerokości i 10,5 metra wysokości z portu w Kłajpedzie do Możejek, gdzie znajduje się rafineria, miało trwać od 5 do 18 sierpnia. Opóźnienie w pokonaniu trasy 145 km spowodowały panujące na Litwie upały, bowiem asfalt na pewnym odcinku okazał się zbyt miękki, oraz silny deszcz, który w pewnym miejscu pogorszył stan szutrowej drogi.

Rzeczniczka Orlen Lietuva zaznacza jednak, że „opóźnienia o kilka dni na należy traktować jako spóźnienia”, gdyż międzynarodowa firma logistyczna Mammoet Baltic, która odpowiadała za transport reaktora, planowała, że zajmie to 20 dni.

Transportowanie gigantycznego reaktora było na Litwie wydarzeniem niezwykłym i wywołało powszechne zainteresowanie.

Na ulicach Kłajpedy przed transportem ładunku zostały ułożone specjalne ochronne arkusze przywiezione z Holandii, a z niektórych skrzyżowań tymczasowo usunięto sygnalizację świetlną. Część skrzyżowań w Kłajpedzie i Możejkach, a także niektóre zjazdy i drogi zostały też poszerzone, ich jezdnie wzmocnione, mosty zmodernizowane. Transportowanie wymagało też częściowego demontażu napowietrznych linii elektrycznych, co spowodowało przerwy w dostawie prądu.

Według prezesa Orlenu Daniela Obajtka, reaktor „stanowi serce inwestycji w pogłębiony przerób ropy” i jest „kluczowym elementem instalacji hydrokrakingu”.

Nowa instalacja w Orlen Lietuva „znacząco poprawi rentowność i marże rafinerii w Możejkach, a tym samym mocniej uniezależni spółkę od zmiennego otoczenia makroekonomicznego” – powiedział prezes Orlenu. „Dzięki temu możliwy będzie dalszy rozwój firmy w kierunku nowych produktów i wydłużania łańcucha wartości” – dodał.

Zakłada się, że budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii Orlen Lietuva zostanie zrealizowana do końca 2024 roku i ma umożliwić wzrost EBITDA nawet o ok. 68 mln euro rocznie. „Wszystko to dzięki zwiększeniu uzysku produktów wysokomarżowych o nawet 12 proc., z obecnych niecałych 72 proc. do poziomu 84 proc.” – wskazał Orlen.

Koncern wyjaśnił przy tym, że „obecnie dla wyprodukowania oczekiwanego wolumenu paliw Orlen Lietuva przerabia do 10 mln ton surowca rocznie, a po uruchomieniu instalacji hydrokrakingu uzyskanie podobnego wolumenu paliw będzie możliwe przy przerobie na poziomie 8 mln ton ropy rocznie”.