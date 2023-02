G. Nausėda: wojna na Ukrainie ukazała prawdziwe oblicze zła i dobra

Prezydent podkreślił, że „Litwini wykazali się niezwykłą empatią, wrażliwością i chęcią pomocy Ukraińcom w potrzebie” oraz wyraził wiarę w „bliskie zwycięstwo Ukrainy”.

Premier Litwy Ingrida Šimonytė w wydanym w piątek komunikacie podkreśliła, że Litwa wraz z Unią Europejską i całym demokratycznym światem będzie nadal „stanowczo popierać suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy”, wspierać ją w jej dążeniach do integracji europejskiej i euroatlantyckiej, nigdy nie uzna aneksji terytorium Ukrainy, będzie dążyła do zapewnienia odpowiedzialności rosyjskich urzędników za zbrodnię agresji poprzez powołanie specjalnego trybunału oraz będzie dążyła do wzmocnienia sankcje zarówno wobec Rosji, jak i wspierającej ją Białorusi.

Na podst. Facebook/ BNS/ PAP