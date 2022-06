G. Nausėda: widzę jedność na szczeblu europejskim

„Widzę jedność na szczeblu europejskim. Tak, są różne opinie. Wiele bardzo niepotrzebnych debat i kontrowersji, opóźnienia, ale w kluczowym momencie Europa pokazuje zdolność do osiągnięcia porozumienia” – napisał prezydent na Facebooku.

Według niego świadczy to o tym, że wysiłki Rosji, by skłócić państwa Unii Europejskiej, nie przynoszą efektów. Nausėda wezwał do zapobieżenia temu również w przyszłości.

Upamiętniając 100. dzień wojny na Ukrainie, Gitanas Nauseda stwierdził, że naród ukraiński „walczy zaciekle i bohatersko ze znacznie większą siłą agresora”.