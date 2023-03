G.Nausėda wezwał Unię Europejską do dalszego zaostrzania sankcji wobec Rosji

W pakiecie tym Litwa proponuje sankcje wobec rosyjskiego giganta energetyki jądrowej Rosatom i sprzeciwia się inicjatywom złagodzenia ograniczeń w eksporcie nawozów z Białorusi, która popiera Moskwę.

Zwracając się do Europejskiej Rady Przywódców, w której zdalnie uczestniczył również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, G. Nausėda z zadowoleniem przyjął decyzję o wspólnym zakupie przez UE amunicji dla Ukrainy, a ponadto wezwał do dołożenia wszelkich starań w celu powołania specjalnego trybunału do zbadania zbrodni rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Prezydent Litwy podkreślił również, że UE musi docenić fakt, że Ukraina robi postępy we wdrażaniu reform i to wbrew toczącej się w kraju wojny.

Zdaniem G. Nausėdy negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w UE powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.