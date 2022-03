G. Nausėda w rozmowie z A. Blinkenem: NATO musi pomóc Ukrainie środkami wojskowymi

Jak poinformowała w poniedziałek prezydencja, podkreślił to G. Nausėda w rozmowie z przebywającym z wizytą w Wilnie sekretarzem stanu Antony Blinkenem.

Omówili trwającą przez półtora tygodnia rosyjską agresję militarną na Ukrainę oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa państw bałtyckich i architektury bezpieczeństwa całego obszaru euroatlantyckiego – napisane w raporcie.

„Musimy pomóc Ukrainie wszelkimi możliwymi sposobami, w tym wojskowymi. Jeśli chcemy uniknąć III wojny światowej, musimy to zrobić teraz. Rosja jest długotrwałym zagrożeniem dla sojuszników NATO i bezpieczeństwa całej Europy. Zagrożenie to pozostanie niezależnie od tego, jak się skończy inwazja militarna Rosji na Ukrainę. Do obrony musimy się poważnie przygotować” – powiedział prezydent.

Na spotkaniu G. Nausėda podkreślił, że dzisiejsze niekwestionowane i nieuzasadnione działania wojskowe Rosji podważają pokój w Europie i muszą zostać powstrzymane zbiorowymi wysiłkami Zachodu.

Według prezydencji G. Nausėda podziękował za konsekwentne i długofalowe wsparcie USA dla państwowości Litwy, przywództwo w budowaniu wizji bezpiecznej i wolnej Europy, a także za wsparcie militarne USA dla Litwy.

Podczas spotkania omówiono potrzebę zwiększenia zdolności obronnych w regionie bałtyckim, w tym obrony przeciwlotniczej, oraz podkreślono znaczenie wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie i w krajach bałtyckich.

Zdaniem szefa państwa w obliczu rosyjskiego zagrożenia militarnego strategia skutecznego odstraszania już nie wystarcza, trzeba ją zastąpić strategią pełnej gotowości do obrony.

Prezydent zaznaczył, że Litwa jest gotowa do przyjęcia sił rotacyjnych USA w oparciu o stałą obecność i dodatkowych amerykańskich żołnierzy.

Stany Zjednoczone mają obecnie na Litwie około pół tysiąca żołnierzy i cztery myśliwce F-35.