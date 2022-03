G. Nausėda: UE uczyniła wiele, by pomóc Ukrainie, ale tego nie wystarczy

„UE uczyniła wiele, by pomóc Ukrainie w walce o wolność i demokratyczne wartości, ale tego nie wystarczy” – czytamy w komunikacie Urzędu Prezydenta.

Prezydent podkreślił, że Ukrainie należy nadać status kandydata do UE, udzielać wszelkiego wsparcia, w tym potrzebnego do obrony oraz domagać się, by rosyjscy żołnierze wycofali się z terenów elektrowni jądrowych, a organizacje międzynarodowe zapewniły ich bezpieczeństwo.

Według prezydenta, należy również nadal wzmacniać sankcje indywidualne i sektorowe wobec Rosji i Białorusi.