G. Nausėda składa życzenia z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego

Drodzy,

gratulacje z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego! Święto te co roku przybywa do nas, naznaczone piętnem odważnego dążenia do wolności.

16 lutego jeszcze bardziej cieszymy się i jesteśmy dumni z naszego kraju, który potrafił przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu, odrodzić się i podnieść z ruin wojny światowej.

Dziś kontynuujemy historyczny marsz śladami założycieli państwa. Wiara w to, że możemy zmieniać świat, w którym żyjemy na lepsze, rodzi się z naszych codziennych działań. Wiara jest naszą siłą.

Przede wszystkim od naszej inteligencji i determinacji zależeć będzie, czy zachowamy i przekażemy cenną spuściznę naszych przodków przyszłym pokoleniom. Pielęgnujmy więc i brońmy naszej wolności jako podstawy naszej społeczności i dobrobytu!

Wesołego i jasnego święta dla wszystkich!