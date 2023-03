G. Nausėda składa życzenia z okazji Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy

Drodzy rodacy,

Szczęśliwego Święta Odrodzenia Niepodległości dla Was wszystkich!

Każdy 11 marca to święto, które niesie ze sobą emocje. Co roku przypomina nam, kim jesteśmy i co możemy razem zrobić.

33 lata temu ogłosiliśmy głośno i wyraźnie, że naszym przeznaczeniem jest niepodległe życie. Zdeterminowani, by stworzyć własny dobrobyt, jako pierwsi wyrwaliśmy się z więzienia narodów – i broniliśmy tego prawa, gdy zostało zaatakowane.

Do tej pory twardo kroczymy drogą wolności, wspólnie tworząc Litwę marzeń. Z każdym krokiem szerzymy coraz więcej światła i prawdy. Spiesząc się z pomocą innym, poszerzamy nasze możliwości.

A dzisiaj, kiedy przejeżdżam przez Litwę, widzę w każdym jej zakątku ludzi, którzy ciężko pracują, aby nasz kraj był jeszcze jaśniejszy, piękniejszy i silniejszy.

Dlatego 11 marca zapraszam wszystkich do ufności we własne siły i wiary w przyszłość. Razem starajmy się, aby życie na Litwie było bezpieczniejsze i lepsze, a wolność, która tu zakorzeniła się, przetrwała wszystkie próby czasu!

Wesołego święta dla wszystkich!