G. Nausėda: Prezydent USA przyjedzie na Litwę na szczyt NATO

„W każdym razie tym roku zobaczymy prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki na Litwie – co do tego nie mam wątpliwości, i będzie to w dniach 11-12 lipca br., kiedy przyjmiemy wszystkich przywódców państw NATO i krajów partnerskich w Wilnie” – powiedział we wtorek dziennikarzom G. Nausėda.

Jego doradca Ridas Jasiulionis potwierdził później, że szczegóły wizyty na szczycie NATO są uzgadniane ze wszystkimi krajami, w tym z administracją Stanów Zjednoczonych, i „nie ma wątpliwości” co do wizyty Bidena.

Na szczycie w Wilnie w dniach 11-12 lipca spodziewanych jest około 40 delegacji państw członkowskich NATO i krajów partnerskich. Według wstępnych danych w wydarzeniu weźmie udział około 5 tys. osób. Takie spotkanie odbywa się na Litwie po raz pierwszy.