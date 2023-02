G. Nausėda: pozytywne wnioski KE w sprawie ukraińskich reform pozwoliąna rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych do UE

„Mam nadzieję, że KE przedstawi swoje wnioski już w październiku: naprawdę nie chcę się spieszyć i mówić, jakie one będą, ale jeśli będą pozytywne, to będzie to rzeczywiście bardzo logiczny krok w kierunku rozpoczęcia negocjacji członkowskich w Radzie Liderów Europy” – powiedział szef państwa.

Powiedział też w piątek po posiedzeniu Rady Europejskiej, że podziwia wysiłki kraju, który broni się przed Rosją, by osiągnąć większą integrację z UE.

„Mogę tylko wyrazić podziw i zdziwienie, że pomimo bardzo trudnych okoliczności i faktu, że kraj jest w trakcie wojny, są w stanie doskonale, a czasem nawet lepiej niż inne kraje w czasie pokoju, wdrożyć zalecenia UE” – podkreślił G. Nausėda w filmiki opublikowanym przez Pałac Prezydencki.