  • 21 października, 2025 16:30

G. Nausėda: odporność państw zależy od zdolności do obrony przed atakami hybrydowymi

Prezydent Gitanas Nausėda we wtorek, podczas otwarcia międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, podkreślił, że prawdziwa odporność państw przejawia się w ich zdolności do skutecznego odpierania ataków hybrydowych. Zwrócił uwagę na rosnącą liczbę takich zagrożeń oraz konieczność bardziej elastycznego i skoordynowanego podejścia w identyfikowaniu i reagowaniu na nie. Prezydent zaznaczył, że odpowiedź na te wyzwania musi obejmować nie tylko siły zbrojne, ale i całą społeczeństwo, w tym sektor prywatny.

fot. zw.lt/Mariusz Pyż

„Lekceważenie granic państwowych, próby destabilizacji państw oraz ataki na wartości demokratyczne to od dawna stosowana przez Rosję praktyka. Jest to wyraz głęboko zakorzenionego imperialistycznego sposobu myślenia, który podsyca bezczelne ignorowanie suwerenności innych państw” – czytamy w komunikacie prasowym Kancelarii Prezydenta Litwy.

„Litwa zna wartość odporności i nieustannie dąży do jej wzmacniania. To naturalna reakcja na skomplikowaną i rosnącą gamę zagrożeń hybrydowych” – dodano.

Prezydent podkreślił, że ataki hybrydowe nie są przypadkowymi zakłóceniami, ale skoordynowanymi i wzmacniającymi się działaniami.

Zgodnie z jego słowami, państwa NATO muszą bardziej zdecydowanie i elastycznie identyfikować zagrożenia, dzielić się informacjami wywiadowczymi i stosować odpowiednie sankcje.

„Musimy zwiększyć ryzyko dla agresorów stosujących metody hybrydowe, aby takie operacje stały się kosztowne i nieskuteczne” – zaznaczył prezydent.

Prezydent stwierdził również, że „w nowej rzeczywistości” obrona nie jest już tylko odpowiedzialnością sił zbrojnych lub służb bezpieczeństwa.

„Wiarygodna odporność hybrydowa musi obejmować całe społeczeństwo, w tym przygotowanie wojskowe, gotowość obywateli, koordynację instytucji państwowych oraz zaangażowanie sektora prywatnego” – mówił prezydent.

„Stały nacisk ze strony niebezpiecznego przeciwnika wymaga stałej czujności, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z jednym z największych wyzwań współczesnych czasów – masową, stosunkowo tanią i łatwą do rozpowszechniania dezinformacją. Korzystając z pamięci historycznej, wartości demokratycznych i samej istoty zażarcie atakowanej prawdy, musimy się zjednoczyć i stawić czoła temu wyzwaniu” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

