G. Nausėda: odporność państw zależy od zdolności do obrony przed atakami hybrydowymi

„Lekceważenie granic państwowych, próby destabilizacji państw oraz ataki na wartości demokratyczne to od dawna stosowana przez Rosję praktyka. Jest to wyraz głęboko zakorzenionego imperialistycznego sposobu myślenia, który podsyca bezczelne ignorowanie suwerenności innych państw” – czytamy w komunikacie prasowym Kancelarii Prezydenta Litwy. „Litwa zna wartość odporności i nieustannie dąży do jej wzmacniania. To naturalna reakcja na skomplikowaną i rosnącą gamę zagrożeń hybrydowych” – dodano.

Prezydent podkreślił, że ataki hybrydowe nie są przypadkowymi zakłóceniami, ale skoordynowanymi i wzmacniającymi się działaniami.

Zgodnie z jego słowami, państwa NATO muszą bardziej zdecydowanie i elastycznie identyfikować zagrożenia, dzielić się informacjami wywiadowczymi i stosować odpowiednie sankcje.

„Musimy zwiększyć ryzyko dla agresorów stosujących metody hybrydowe, aby takie operacje stały się kosztowne i nieskuteczne” – zaznaczył prezydent.

Prezydent stwierdził również, że „w nowej rzeczywistości” obrona nie jest już tylko odpowiedzialnością sił zbrojnych lub służb bezpieczeństwa.