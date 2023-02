G. Nausėda o wyborach samorządowych

„Już wiem, za co będę głosować. Będę głosował za zmianami, będę głosował za tym, aby pomysły nie tylko były podnoszone i zawieszane w powietrzu, ale również realizowane, aby wygodniej żyło się w moim mieście, w którym czuję się szczęśliwy” – powiedział we wtorek w Połądze przywódca kraju.

„Mam nadzieję, że nowa rada, nowy mer przyniosą te zmiany. Myślę, że tym razem będzie to dość jasny i łatwy wybór” – dodał.

G. Nausėda powiedział, że ​​ważna jest nie tylko frekwencja wyborcza, ale także nastrój kandydatów.

Obecnie Wilnem drugą kadencję rządzi przedstawiciel Partii Wolności Remigijus Šimašius, który tym razem nie bierze udziału w wyborach.

Przedterminowe głosowanie w wyborach radnych i merów rozpoczęło się we wtorek i potrwa do czwartku, w godzinach od 7:00 do 20:00. Wyborcy mogą głosować przedterminowo w dowolnym samorządzie w kraju.

Główne głosowania w lokalach wyborczych odbędą się w niedzielę.