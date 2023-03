G. Nausėda o wyborach: chcę słyszeć mniej rozmów i widzieć więcej pracy

„Chcemy zmian, chcemy więcej pracy, może następnym razem mniej rozmów” – powiedział w czwartek G. Nausėda.

Przypomniał, że w Wilnie w tym roku odbędzie się szczyt NATO i powiedział, że niezwykle ważne jest, aby impreza przebiegła sprawnie i aby przywódcy państw Sojuszu „uważali Wilno za zadbane, przytulne, wygodne i piękne”.

Prezydent życzył nowemu merowi i jego ekipie „zmian, szybkiego ruchu do przodu: nie w bok, nie do tyłu, ale do przodu”.

O stanowisko mera Wilna walczą obecny wicemer, kandydat Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów Valdas Benkunskas, który w pierwszej turze zdobył 30,79% głosów, oraz były mer stolicy Artūras Zuokas, który zebrał 21,4% głosów.

Czwartek to ostatni dzień na głosowanie przedterminowe. W jego trakcie można głosować w całej Litwie – także w tych samorządach, w których merowie zostali wybrani w pierwszej turze. Główne głosowanie odbędzie się w niedzielę.