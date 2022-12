G. Nausėda o transporcie ukraińskiego zboża przez Białoruś: To pułapka

Władze Białorusi przekazały w piątek, że zgodzą się, bez żadnych wstępnych warunków, na tranzyt przez jej terytorium przeznaczonego na eksport ukraińskiego zboża do portów na Litwie. W zamian prosi o możliwość eksportowania produkcji nawozów sztucznych, która obecnie podlega sankcjom.

„Moim zdaniem to jest pułapka. To pułapka, w którą chcą nas wciągnąć, a potem pokazać, że Zachód jest niekonsekwentny, nie może dojść do porozumienia w sprawie sankcji” – powiedział w sobotę dziennikarzom w Wilnie G. Nausėda.

Inicjatywę mińską nazwał „starą pieśnią, którą słyszymy od dawna” i stwierdził, że Ukraina nie ufa Białorusi.

„Jak można jej ufać, skoro pozwala Rosjanom robić na swoim terytorium, co chcą?” – powiedział G. Nausėda.