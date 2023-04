G. Nausėda: nowe plany obronne NATO spełniają oczekiwania Litwy

„One (nowe plany obronne – przyp. red.) mnie satysfakcjonują, spełniają nasze oczekiwania i są przygotowane po ocenie nowych okoliczności geopolitycznych” – powiedział w sobotę dziennikarzom G. Nausėda.

Zdaniem szefa państwa ważne jest, aby nowe plany obronne były nie tylko zatwierdzone, ale także miały instrumenty niezbędne do ich realizacji.

„Ważne jest nie tylko zatwierdzenie planów, ale także bardzo precyzyjne przydzielenie sił i technologii wojskowej do realizacji tych planów. Myślę, że to wszystko zostanie zrobione i jednym z osiągnięć wileńskiego szczytu będzie to, że będziemy mogli przedstawić nowe plany obronne” – powiedział G. Nausėda.

Głowa państwa uważa, że mimo że Rosja przerzuciła obecnie swoje siły na Ukrainę, sytuacja bezpieczeństwa na Litwie nie poprawia się.

„Cały czas podkreślamy, że sytuacja w naszym regionie się nie poprawia (…). Widzimy oczywiste rosyjskie starania o przeniesienie się tutaj i rozmieszczenie jak największej ilości sprzętu wojskowego” – powiedział G. Nausėda.

„Niedawne oświadczenie, że Rosja może rozmieścić taktyczną broń nuklearną na terytorium Białorusi tylko po raz kolejny potwierdza, że ​​mieliśmy rację i NATO musi zwrócić na to szczególną uwagę” – dodał szef państwa.

Portal informacyjny „15min” poinformował w środę, że NATO przygotowało nowe plany obronne dla krajów bałtyckich i przedstawiło je przedstawicielom państw Sojuszu. W zasadzie zapewniają obronę od pierwszych dni potencjalnego konfliktu.

W przeszłości uważano, że w przypadku konfliktu zbrojnego kraje bałtyckie będą musiały wytrzymać atak do czasu przybycia z pomocą sojuszników.

Plany mają zostać zatwierdzone przed szczytem NATO, który odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca.