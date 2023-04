G. Nausėda: Mam nadzieję, że kraje bałtyckie wycofają się z BRELL i zsynchronizują ze sobą

Tak powiedział w sobotę podczas testu izolowanej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.

„Wyobrażam sobie bez wątpienia idealną synchronizację, kiedy wszyscy bez wyjątku synchronizujemy się z Europą kontynentalną – Litwa, Łotwa i Estonia. Mam nadzieję, że nadal będziemy trzymać się tej polityki, tej strategii i wszystkie problemy będziemy rozwiązywać na bieżąco” – powiedział w sobotę dziennikarzom G. Nausėda.

„Nie chcę myśleć o tym, co by było, gdyby. Myślę, że zrobimy to wszyscy razem (wystąpienie z traktatu BRELL – przyp. red.), kiedy nadejdzie odpowiedni czas i kiedy będziemy gotowi” – ​​powiedział szef państwa, odpowiadając na pytanie, czy poparłby jednostronne wystąpienie Litwy z traktatu BRELL.

Litewscy urzędnicy powiedzieli, że chcą, aby Łotysze i Estończycy przyłączyli się do testu pracy izolowanej w kraju, ale operatorzy systemów przesyłowych obu krajów zdecydowali się nie uczestniczyć, powołując się na brak przygotowania technicznego.

Zdaniem ekspertów ds. energii fakt, że Litwa przygotowuje test pracy izolowanej tylko w sobotę, pokazuje nieporozumienia krajów bałtyckich w dziedzinie energii.

Mówiąc o decyzji Łotwy i Estonii o nieprzyłączaniu się do procesu izolowanego działania litewskiego systemu elektroenergetycznego, G. Nausėda zasugerował, by nie wyciągać „pochopnych wniosków politycznych”.

„Tak, istnieją również pewne problemy techniczne, które mogły uniemożliwić naszym sąsiadom i partnerom przystąpienie na tym etapie” – powiedział szef kraju.

„Należy zauważyć, że te testy idą dobrze, wszystko idzie zgodnie z planem i myślę, że to bardzo duży i dobry krok naprzód w kierunku synchronizacji” – dodał.

Litewscy urzędnicy potwierdzają, że kraj rozważy wycofanie się z poradzieckiej umowy BRELL z Rosją i Białorusią w lutym 2024 r., jeśli test pracy izolowanej zakończy się pomyślnie. Jeśli tego nie uda się zrobić, zgodnie z postanowieniami umowy Litwa może wycofać się z niej następnym razem dopiero w 2025 r., co zdaniem władz kraju może utrudnić plany wcześniejszej synchronizacji.

Litwa zamierza zakończyć synchronizację z sieciami Europy kontynentalnej w 2024 r., ale Łotwa i Estonia chcą dotrzymać wcześniej zawartych umów i połączyć się z Europą w 2025 r.