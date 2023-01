G.Nausėda do studentów w Natolinie: Litwa, Ukraina i Polska od stuleci bronią europejskich wartości

Reszta Europy nie ma innego zadania, niż pomaganie i wspieranie Ukrainy wszelkimi możliwymi sposobami, to nasz moralny obowiązek – dodał.

„Drodzy studenci, gdy skończycie studia i wrócicie do swoich stolic lub do Brukseli, proszę, zawsze stawajcie w obronie tego, co słuszne – wolności i demokracji” – zwrócił się do młodych ludzi Nausėda.