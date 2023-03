G. Nausėda apeluje o zaostrzenie sankcji wobec Rosji i przyjęcie nowych członków do UE

„Musimy zaostrzyć sankcje wobec Rosji, dopóki nie zaprzestanie ona agresji na Ukrainę, i dążyć do tego, by osoby odpowiedzialne za zbrodnie agresji otrzymały zemstę” – powiedział we wtorek przywódca Litwy, zwracając się do posłów Parlamentu Europejskiego (PE) w Strasburgu.

Podkreślił, że „najskuteczniejszym sposobem poszerzania obszaru pokoju, stabilności i dobrobytu w Europie było i będzie rozszerzenie UE”.

„Potwierdza to udane rozszerzenie UE w latach 2004, 2007, 2013. Nowo przybyli do UE, spragnieni silniejszej Europy, gorąco popierali reformy. Dlatego nawet dzisiaj, jeśli chcemy jeszcze bardziej wzmocnić UE, przyjmijmy nowych członków” – powiedział G. Nausėda.

Podkreślił, że negocjacje o członkostwo Ukrainy w UE będą wymagały „nietypowych rozwiązań”.

„Poczynając od Euromajdanu, odrodzenie Ukrainy musi zakończyć się w zjednoczonej Europie. Nie tylko Ukraina potrzebuje Europy, ale Europa potrzebuje Ukrainy, z całą jej energią witalną i determinacją do osiągnięcia swoich celów” – powiedział litewski przywódca.