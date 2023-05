G. Landsbergis wzywa do powrotu do dyskusji o powszechnym poborze

Na posiedzeniu rady partyjnej stwierdził, że brakuje mu debaty na ten temat, choć konserwatyści obiecują wprowadzić w swoim programie powszechny pobór.

„Żaden inny kraj w tej sytuacji geopolitycznej nie ma luksusu braku armii poborowej” – dodał.

Obecnie na Litwie co roku powołuje się do wojska około 3,5 tys. młodych ludzi, Minstertstwo Obrony Narodowej (MON) zapowiada w tym roku zwiększenie liczby poborowych, ale skrócenie służby części z nich.

G. Landsbergis postawił pytanie, czy wszyscy członkowie partii tak samo rozumieją zagrożenia, przed którymi stoi Litwa.

„Czy nie jest tak, że (…) wciąż jesteśmy w tak zwanym paradygmacie końca historii Fukuyamy? (…) Czy nie zatraciliśmy poczucia zagrożenia w rzeczywistości tego, z czym mamy do czynienia? Kto jest po drugiej stronie granicy?” – powiedział przewodniczący Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów.

„Kiedy obecny minister obrony Rosji mówi, że zastąpi kilka brygad na wschodniej flance dziesiątkami dywizji, (…) po drugiej stronie mamy przeciwnika z czasów zimnej wojny. I tak naprawdę jesteśmy Berlinem Zachodnim, który dziś nie ma brygady z Berlina Zachodniego” – powiedział G. Landsbergis.

Minister odniósł się do toczących się rozmów z Niemcami w sprawie rozmieszczenia ich brygady przydzielonej na Litwie w ubiegłym roku.

Wilno chce, aby jednostka na stałe stacjonowała w kraju, ale Niemcy twierdzą, że tylko część brygady będzie na Litwie, a część przyjedzie w razie potrzeby.

„Czy nasze przesłanie (do Niemiec – przyp. red.) jest spójne i jasne, że jest to absolutnie konieczne? Że my, nasze dzieci, nasze biznesy, które tu powstają i które zaprosiliśmy, że są bezpieczne, że mogą planować swoje życie nie do jutra, nie do następnych wyborów, ale na dziesięciolecia? (…) Czy nie pokłóciliśmy się wysyłając wiadomość do naszych partnerów, dlaczego jest to dla nas takie ważne?” – zapytał G. Landsbergis.

„Przykro mi, ale w obliczu wojny, w obliczu wroga, czasami mogę stracić uprzejmość, ponieważ mówię o życiu i przyszłości moich dzieci, waszych dzieci. Z tego powodu proszę mi wybaczyć, jeśli czasem użyję nieco ostrzejszych słów” – dodał.

Obecnie na Litwie stacjonuje dowództwo niemieckiej brygady, a od 2017 r. w kraju przebywa międzynarodowy batalion sojuszniczy dowodzony przez Berlin.